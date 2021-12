Meloni per il Colle scarica Draghi (ma anche Berlusconi) (Di sabato 18 dicembre 2021) Draghi ”è una persona dotata di grande autorevolezza, ma oggi non ho gli elementi per dire come voterebbe Fratelli d’Italia davanti a una sua candidatura al Quirinale”. Comunque, “credo che il mandato del premier sia strettamente legato alla figura di Mattarella. Con un nuovo presidente della Repubblica si dovrebbe tornare a elezioni, chiunque egli sia”. Lo dice in un’intervista a La Stampa la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, secondo la quale anche Salvini non si opporrebbe “al ritorno alle elezioni. Poi sul governo Draghi Fratelli d’Italia e gli alleati hanno dall’inizio differenti punti di vista”.Il metodo da seguire per eleggere il nuovo capo dello Stato “deve essere sicuramente inclusivo, più persone rappresenta e meglio è”. Se si parte “dalla presunzione che debba rappresentare sempre la stessa ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 dicembre 2021)”è una persona dotata di grande autorevolezza, ma oggi non ho gli elementi per dire come voterebbe Fratelli d’Italia davanti a una sua candidatura al Quirinale”. Comunque, “credo che il mandato del premier sia strettamente legato alla figura di Mattarella. Con un nuovo presidente della Repubblica si dovrebbe tornare a elezioni, chiunque egli sia”. Lo dice in un’intervista a La Stampa la leader di Fratelli d’Italia Giorgia, secondo la qualeSalvini non si opporrebbe “al ritorno alle elezioni. Poi sul governoFratelli d’Italia e gli alleati hanno dall’inizio differenti punti di vista”.Il metodo da seguire per eleggere il nuovo capo dello Stato “deve essere sicuramente inclusivo, più persone rappresenta e meglio è”. Se si parte “dalla presunzione che debba rappresentare sempre la stessa ...

