Meghan Markle si dà allo shopping natalizio: alla scoperta degli acquisti della Duchessa (Di sabato 18 dicembre 2021) Meghan Markle non è poi tanto diversa da tutti gli altri, ed è stata beccata nel bel mezzo dello shopping natalizio. Alcune cose sembrano davvero universali, e nemmeno la Duchessa del Sussex può tirarsi indietro dal comprare regali a una settimana dal Natale. LEGGI ANCHE => La Regina passerà il Natale da sola a causa del covid: quali sono i suoi programmi? Un'acquirente ha dichiarato di aver visto Meghan andare in giro per un negozio di alimentari e articoli per la casa con diversi pacchi al seguito, vicino alla casa di Montecito, California, in cui vive con il marito, il Principe Harry. Secondo il 'Daily Mail', Meghan ha trascorso del tempo da 'Pierre LaFond & Co', in un negozio di abbigliamento per bambini e un altro negozio ...

