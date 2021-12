‘Me contro te’, Luigi Calagna e Sofia Scalia: chi sono, età, Instagram, curiosità sui giovani youtubers (Di sabato 18 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche i Me contro Te, le due star di YouTube amatissime dai ragazzini. Luigi Calagna di “Me contro te”: chi è, quanti anni ha Luigi Calagna, in arte Luì, è nato a Palermo il 6 dicembre del 1992. Il giovane siciliano, in coppia con Sofia Scalia, è diventato famoso grazie ai video pubblicati su Youtube. Il loro canale è seguitissimo, oltre quattro milioni sono gli iscritti, e i loro video sono di vario genere: si passa dagli esperimenti, ai challenge, fino ad arrivare alle canzoni e alle parodie. Il primo video che ha reso famosi Luì e Sofì è stato la “Maze Runner Challenge”, una sfida ispirata al film Maze Runner in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche i MeTe, le due star di YouTube amatissime dai ragazzini.di “Mete”: chi è, quanti anni ha, in arte Luì, è nato a Palermo il 6 dicembre del 1992. Il giovane siciliano, in coppia con, è diventato famoso grazie ai video pubblicati su Youtube. Il loro canale è seguitissimo, oltre quattro milionigli iscritti, e i loro videodi vario genere: si passa dagli esperimenti, ai challenge, fino ad arrivare alle canzoni e alle parodie. Il primo video che ha reso famosi Luì e Sofì è stato la “Maze Runner Challenge”, una sfida ispirata al film Maze Runner in ...

Advertising

guerini_lorenzo : Con l’accordo siglato allo Stabilimento Farmaceutico Militare di #Firenze tra #Difesa e #Sanità viene ampliata la p… - RobertoBurioni : Ho una brutta notizia per il sen. Gianluigi Paragone. Il suo esposto presentato contro di me all'Ordine è stato ARC… - raffaellapaita : “Credo nella giustizia, quindi chiedo giustizia. Questa battaglia la faccio non per me ma per la dignità della poli… - luglio1972 : RT @Pietro_Otto: ?? GERMANIA ???? 10.000 trattori circondano Berlino per protestare contro i GREEN PASS... nessuno entra o esce... https://… - Giusepp76139632 : RT @Pietro_Otto: ?? GERMANIA ???? 10.000 trattori circondano Berlino per protestare contro i GREEN PASS... nessuno entra o esce... https://… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Me contro Deborah Compagnoni ricorda il fratello Jacopo: «La sua anima resterà nelle sue montagne» Corriere della Sera