Matteo Rivolta campione del mondo: "Vittoria carica di significato, è tutto bellissimo" (Di sabato 18 dicembre 2021) Matteo Rivolta si è laureato campione del mondo dei 100 metri farfalla in vasca corta. Il 30enne ha trionfato ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), imponendosi col tempo di 48.87 e diventando così il sesto azzurro a salire sul gradino più alto del podio nella rassegna iridata. Il milanese ha palesato tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Rai: "Nella mia carriera ci sono stati momenti alti e bassi e forse quest'ultimi hanno avuto più la scia lunga. Si tratta di una Vittoria carica di tanti significati e che mi ripaga dei sacrifici fatti e delle decisioni prese, soprattutto in quest' ultimo periodo". L'azzurro ha proseguito: "Ancora devo realizzare bene quanto è accaduto questo pomeriggio e quindi faccio fatica a tirare fuori tutte le emozioni che ho dentro di me.

