Martial, le parole dell’agente fanno sognare i tifosi della Juventus! (Di sabato 18 dicembre 2021) Antony Martial è un profilo che la Juventus sta monitorando da tempo e le parole dell’agente del calciatore fanno sperare ancora di più i tifosi bianconeri. Martial, Manchester UnitedAi microfoni di Sky Sports Uk Philippe Lamboley, agente di Martial, ha fatto chiarezza sulla posizione del suo calciatore nel club e su quale possa essere la decisione per il suo futuro. Queste le sue parole: “Anthony desidera lasciare il club a gennaio. Ha solo bisogno di giocare. Non vuole rimanere a gennaio e parlerò presto con la società“. Le sue parole fanno sognare in grande i tifosi della Juventus. ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021) Antonyè un profilo che la Juventus sta monitorando da tempo e ledel calciatoresperare ancora di più ibianconeri., Manchester UnitedAi microfoni di Sky Sports Uk Philippe Lamboley, agente di, ha fatto chiarezza sulla posizione del suo calciatore nel club e su quale possa essere la decisione per il suo futuro. Queste le sue: “Anthony desidera lasciare il club a gennaio. Ha solo bisogno di giocare. Non vuole rimanere a gennaio e parlerò presto con la società“. Le suein grande iJuventus. ...

