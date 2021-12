Mark Caltagirone-gate, Pamela Prati shock: "Ho anche pensato al suicidio" (Di sabato 18 dicembre 2021) A distanza di due anni da quando esplose il caso mediatico della fittizia love story con l'inesistente Mark Caltagirone, Pamela Prati torna a parlarne e si lascia andare ad una toccante confessione. Leggi su comingsoon (Di sabato 18 dicembre 2021) A distanza di due anni da quando esplose il caso mediatico della fittizia love story con l'inesistentetorna a parlarne e si lascia andare ad una toccante confessione.

daianadilisi24 : RT @chiaragc91: Eravamo un paese migliore quando il nostro unico cazzo di problema era capire solo se Mark Caltagirone esisteva o no - namelessb1tch : RT @lontanissimo_: L’unica plagiata fu Pamela Prati da Mark Caltagirone #gfvip - tcquila_ : RT @chiaragc91: Eravamo un paese migliore quando il nostro unico cazzo di problema era capire solo se Mark Caltagirone esisteva o no - __borntobebrave : RT @chiaragc91: Eravamo un paese migliore quando il nostro unico cazzo di problema era capire solo se Mark Caltagirone esisteva o no - juiserr : RT @chiaragc91: Eravamo un paese migliore quando il nostro unico cazzo di problema era capire solo se Mark Caltagirone esisteva o no -

Ultime Notizie dalla rete : Mark Caltagirone Pamela Prati: "Dopo Mark Caltagirone ho pensato al suicidio" La regina del Bagaglino torna sulla vicenda che due anni fa ha stregato i media e le ha cambiato la vita. Sono trascorsi due anni da quando Pamela Prati ha scoperto la verit su Mark Caltagirone. All'epoca l'ex star del Bagaglino ha condiviso con pubblico e media una fitta trama di bugie che le hanno cambiato per sempre la vita e come rivela ora a Il Corriere della Sera l'...

La regina del Bagaglino torna sulla vicenda che due anni fa ha stregato i media e le ha cambiato la vita. Sono trascorsi due anni da quando Pamela Prati ha scoperto la verit su. All'epoca l'ex star del Bagaglino ha condiviso con pubblico e media una fitta trama di bugie che le hanno cambiato per sempre la vita e come rivela ora a Il Corriere della Sera l'...