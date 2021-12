Mario Rui assente: Spalletti ha scelto chi far giocare sulla fascia sinistra (Di sabato 18 dicembre 2021) Ci siamo, il match tanto atteso è arrivato: tra poche ore a San Siro si ritroveranno di fronte Milan e Napoli per la sfida della 18esima giornata del campionato di Serie A. Sia Pioli che Spalletti devono far fronte alle tante assenze, in particolare il tecnico degli azzurri dovrà reinventarsi la difesa. Di Lorenzo Napoli Milan-Napoli, la scelta di Spalletti per la fascia sinistra I centrali a disposizione sono soltanto due: Rrhamani e Juan Jesus, quindi le scelte sono obbligate, mentre sulle corsie esterne mancherà Mario Rui che non è nemmeno rientrato tra i convocati. Tra le possibili opzioni per sostituire il portoghese – riferisce Sky Sport -, si sta facendo largo l’ipotesi di uno slittamento di Giovanni Di Lorenzo a sinistra, con la presenza di Kevin Malcuit a destra dal ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 dicembre 2021) Ci siamo, il match tanto atteso è arrivato: tra poche ore a San Siro si ritroveranno di fronte Milan e Napoli per la sfida della 18esima giornata del campionato di Serie A. Sia Pioli chedevono far fronte alle tante assenze, in particolare il tecnico degli azzurri dovrà reinventarsi la difesa. Di Lorenzo Napoli Milan-Napoli, la scelta diper laI centrali a disposizione sono soltanto due: Rrhamani e Juan Jesus, quindi le scelte sono obbligate, mentre sulle corsie esterne mancheràRui che non è nemmeno rientrato tra i convocati. Tra le possibili opzioni per sostituire il portoghese – riferisce Sky Sport -, si sta facendo largo l’ipotesi di uno slittamento di Giovanni Di Lorenzo a, con la presenza di Kevin Malcuit a destra dal ...

Advertising

claudioruss : Mario Rui, Insigne, Fabian, Osimhen, Koulibaly non convocati per #MilanNapoli - ralphfiennes55 : Io non ho mai criticato pesantemente De Laurentis, ho cercato pure di capirlo, però ora mi sono incazzata: non puoi… - tifoso_perfetto : E si è fermato anche Mario Rui ! Un ecatombe! Ormai non ci meravigliamo manco piu #MilanNapoli - infoitsport : UFFICIALE - I convocati di Spalletti per il Milan: torna Lobotka. Out Mario Rui, Insigne e Fabian - TomoriEnjoyer : Chi farebbe giocare florenzi al posto di kalulu è in malafede. Senza Mario Rui manco so chi possa giocare a sinistra -