Marine Le Pen contro il Super Green pass: «È la morte sociale dei francesi che non sono vaccinati» (Di sabato 18 dicembre 2021) Il governo francese, come annunciato dal primo ministro ministro Jean Castex, ha deciso di trasformare a partire dal prossimo gennaio l’attuale pass sanitario in pass vaccinale, sulla falsariga del Super Green pass italiano. Per accedere ai luoghi di svago, ristoranti, bar, musei, teatri e cinema, la certificazione verde, anche in Francia, sarà dunque valida solo per i vaccinati contro il Covid e per i guariti e per chi avrà ricevuto una dose di richiamo, ma non per chi si sottoporrà a tamponi antigenici rapidi o molecolari. Una scelta contestata dalla candidata alla presidenza della Francia del Rassemblement National Marine Le Pen che, commentando ai microfoni dell’emittente francese Bfmtv il nuovo disegno di legge che verrà presentato in Parlamento ... Leggi su open.online (Di sabato 18 dicembre 2021) Il governo francese, come annunciato dal primo ministro ministro Jean Castex, ha deciso di trasformare a partire dal prossimo gennaio l’attualesanitario invaccinale, sulla falsariga delitaliano. Per accedere ai luoghi di svago, ristoranti, bar, musei, teatri e cinema, la certificazione verde, anche in Francia, sarà dunque valida solo per iil Covid e per i guariti e per chi avrà ricevuto una dose di richiamo, ma non per chi si sottoporrà a tamponi antigenici rapidi o molecolari. Una scelta contestata dalla candidata alla presidenza della Francia del Rassemblement NationalLe Pen che, commentando ai microfoni dell’emittente francese Bfmtv il nuovo disegno di legge che verrà presentato in Parlamento ...

