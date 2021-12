Marco Celada | Ho previsto la pandemia con 7 anni di anticipo Al Quirinale? Liliana Segre

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 18 dicembre 2021)è un fisico cibernetico. Ha lavorato nella C3 agency della Nato presso L’Aia, in Olanda ma ora da 9è diventato astrological coach. In cosa consiste? Lo spiega lui stesso in una intervista al Corriere della Sera: “Sono l’allenatore dei manager. Li seguo nella carriera, li aiuto con l’astrologia a prendere le decisioni giuste. La differenza con Paolo Fox? Lui è un oroscopista. Nella mia scienza nulla è lasciato all’interpretazione. Tutto è affidato al calcolo matematico”. Si legge sul Corriere:avevalacon settedi. Lo fece in un’intervista uscita nel 2013 su un quotidiano nazionale, firmata da tale Stefano Lorenzetto. Disse: «Dal 2015 al 2021 ci sarà il periodo più negativo di questo secolo. ...