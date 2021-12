Manila Nazzaro voleva lasciare il GF Vip: ecco perché ha cambiato idea all’ultimo (Di sabato 18 dicembre 2021) Nei giorni scorsi Manila Nazzaro ha rivelato ai suoi compagni che sarebbe uscita dalla casa del GF Vip. Una delle prime telefonate fatte con i suoi cari aveva portato la gieffina a pensare di abbandonare. L’ex Miss Italia aveva già preparato i vestiti per uscire, ma nelle ultime 24 ore ha cambiato idea. Ieri sera infatti la vippona è arrivata in studio davanti ad Alfonso Signorini ed ha dichiarato di voler andare avanti. “Non sono stati giorni facilissimi. Ero un po’ in ansia e incerta. perché da una parte ero determinata a restare, ma poi ci sono state ragioni che potevano portarmi ad abbandonare. Direi che è stata una settimana impegnativa. Voglio subito dire grazie alle grandi sorelle e ai grandi fratelli, perché senza di loro io sarei giù uscita. Io ho parlato con i parenti e con ... Leggi su biccy (Di sabato 18 dicembre 2021) Nei giorni scorsiha rivelato ai suoi compagni che sarebbe uscita dalla casa del GF Vip. Una delle prime telefonate fatte con i suoi cari aveva portato la gieffina a pensare di abbandonare. L’ex Miss Italia aveva già preparato i vestiti per uscire, ma nelle ultime 24 ore ha. Ieri sera infatti la vippona è arrivata in studio davanti ad Alfonso Signorini ed ha dichiarato di voler andare avanti. “Non sono stati giorni facilissimi. Ero un po’ in ansia e incerta.da una parte ero determinata a restare, ma poi ci sono state ragioni che potevano portarmi ad abbandonare. Direi che è stata una settimana impegnativa. Voglio subito dire grazie alle grandi sorelle e ai grandi fratelli,senza di loro io sarei giù uscita. Io ho parlato con i parenti e con ...

