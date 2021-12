Manchester City | Guardiola non ha il Covid | doppio tampone negativo

(Di sabato 18 dicembre 2021)(Gran Bretagna) - Sospiro di sollievo in casa: l'allenatore Pepsarà regolarmente in panchina domani al St. James' Park per guidare la sua squadra contro il ...

(Gran Bretagna) - Sospiro di sollievo in casa: l'allenatore Pep Guardiola sarà regolarmente in panchina domani al St. James' Park per guidare la sua squadra contro il Newcastle United. Ieri, dopo l'esito dubbio di un test per il ...Dopo il ritiro dal calcio giocato, Sergio Aguero potrebbe tornare alin una nuova veste In settimana, Sergio Aguero ha annunciato la fine della sua carriera nel calcio giocato. Iniziano già a circolare le prime voci relative a quale potrà essere ora il ...Newcastle-Manchester City è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 15:15: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.Come ricorda Marca, nel 2011 il Real Madrid voleva comprare Aguero, ma trovò la fortissima opposizione dell'Atletico Madrid, che decise poi di mandarlo ...