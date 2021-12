Luciano riconfermato segretario provinciale Pd | Siamo punto di riferimento

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 18 dicembre 2021) di Erika Noschese Il Pd va nel segno della continuità con ilVincenzo. Giovedì sera, presso la sala Pasolini, si è infatti tenuto il congressoche vedeva quale unico candidato l’uscente, capo staff del sindaco Napoli. Tutto secondo i piani:è statoa pieni voti. “Continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto – ha dichiaratoall’indomani del congresso– Il Pd sarà presente sul territorio salernitano, come ha sempre fatto”. Per i dem, la prima occasione politica si presenta proprio questa mattina, con sindaci e consiglieri della provincia, chiamati al voto per il rinnovo del consiglio. ...