Luciana Littizzetto | Il percorso di affido dei miei figli è iniziato grazie a Maria De Filippi

Advertising

MediasetPlay : Luciana Littizzetto a #Verissimo: “Mio figlio Jordan vendeva i miei autografi” ?????? - IamChiaraTat : Che bella l'intervista di Luciana Littizzetto a #Verissimo, è davvero una donna di un'intelligenza e di una sensibilità straordinaria. - justcallme_sug : A Mediaset pazzeschi che invece di fare i filmati per Luciana Littizzetto con pezzi di cose che hanno in archivio,… - NoAnziche : La voce, sgradevolissima, di Luciana Littizzetto. La sua 'comicità' volgare. Le battute infantili. Questo volevo e… - ScarattiTommaso : @georgecoast Sponsored by Luciana Littizzetto -

Ultime Notizie dalla rete : Luciana Littizzetto

Per la prima volta ospite di 'Verissimo',racconta un lato molto intimo di sé: quello legato al percorso che l'ha portata all'affido dei suoi due figli, Jordan e Vanessa. 'Tutto è iniziato grazie a un incontro con Maria De ...per la prima volta a Verissimo per presentare il suo nuovo libro, ' Io mi fido di te '. Si comincia con la sua infanzia: " Io son figlia unica, quindi mettersi in mostra è anche un ...Luciana Littizzetto ospite oggi a Verissimo sui suoi figli svela: "Quando sono arrivati non capivo niente, un incubo” Poco fa Silvia Toffanin ha ...Per la prima volta Luciana Littizzetto è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Un’intervista in cui non mancano i discorsi seri, si parla anche di figli, di affido, di adozione. Non mancano ovviament ...