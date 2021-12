Luciana Littizzetto, il nuovo partner è Andrea Zalone? Ecco cosa sappiamo (Di sabato 18 dicembre 2021) Secondo i gossip, Luciana Littizzetto avrebbe un nuovo compagno, dopo la sua relazione durata 20 anni con Davide Graziano. L’attuale partner della comica sarebbe l’attore, doppiatore e autore Andrea Zalone. Luciana Littizzetto ha avuto una storia ventennale con Davide Graziano, l’ex batterista degli Africa Unite, iniziata nel 1997 e proseguita fino a dicembre del 2018, anno in cui si sono separati. I due, nel corso della loro relazione, hanno avuto due figli in affido. (screenshot video)Secondo i gossip, al momento la comica avrebbe trovato un nuovo partner: Andrea Zalone, attore, doppiatore e autore televisivo. Luciana Littizzetto: i ... Leggi su ck12 (Di sabato 18 dicembre 2021) Secondo i gossip,avrebbe uncompagno, dopo la sua relazione durata 20 anni con Davide Graziano. L’attualedella comica sarebbe l’attore, doppiatore e autoreha avuto una storia ventennale con Davide Graziano, l’ex batterista degli Africa Unite, iniziata nel 1997 e proseguita fino a dicembre del 2018, anno in cui si sono separati. I due, nel corso della loro relazione, hanno avuto due figli in affido. (screenshot video)Secondo i gossip, al momento la comica avrebbe trovato un, attore, doppiatore e autore televisivo.: i ...

Advertising

zazoomblog : Davide Grazianochi è l’ex marito di Luciana Littizzetto: “Mi aspettavo lealtà” - #Davide #Grazianochi #marito… - Emycaiazzo22 : RT @MediasetPlay: Oggi, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, la mitica Luciana Littizzetto ci racconterà la sua sto… - _Sport_Calcio_ : Oggi, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, la mitica Luciana Littizzetto ci racconterà la s… - _Sport_Calcio_ : RT @MediasetPlay: Oggi, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, la mitica Luciana Littizzetto ci racconterà la sua sto… -