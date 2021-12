Love is in the air, trame turche: una sconvolgente rivelazione (Di sabato 18 dicembre 2021) Le prossime puntate di Love is in the air concentreranno l'attenzione su una storyline che vedrà al centro della scena Aydan, Kemal e Serkan. Le trame turche, infatti, sottolineano che presto la signora Bolat scoprirà qualcosa di davvero stupefacente che dovrà subito condividere con il figlio e il compagno. Aydan sta portando avanti felicemente una relazione con Kemal, suo amore di gioventù, che ha ripreso a corteggiarla dopo il divorzio da Alptekin, ma non ha ancora detto niente a Serkan per paura che non approvi il suo legame con l'imprenditore. In seguito, Kemal rievocherà con Aydan una notte di passione di ben trentacinque anni prima di cui aveva rimosso il ricordo dal momento che quella sera era completamente ubriaca. Tuttavia, questo aneddoto farà venire alla donna molti dubbi sulla paternità di Serkan e Aydan vorrà indagare ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 18 dicembre 2021) Le prossime puntate diis in the air concentreranno l'attenzione su una storyline che vedrà al centro della scena Aydan, Kemal e Serkan. Le, infatti, sottolineano che presto la signora Bolat scoprirà qualcosa di davvero stupefacente che dovrà subito condividere con il figlio e il compagno. Aydan sta portando avanti felicemente una relazione con Kemal, suo amore di gioventù, che ha ripreso a corteggiarla dopo il divorzio da Alptekin, ma non ha ancora detto niente a Serkan per paura che non approvi il suo legame con l'imprenditore. In seguito, Kemal rievocherà con Aydan una notte di passione di ben trentacinque anni prima di cui aveva rimosso il ricordo dal momento che quella sera era completamente ubriaca. Tuttavia, questo aneddoto farà venire alla donna molti dubbi sulla paternità di Serkan e Aydan vorrà indagare ...

