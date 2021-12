Love is in the Air, anticipazioni dal 20 al 24 dicembre: bacio appassionato tra Eda e Serkan (Di sabato 18 dicembre 2021) Love is in the Air, le anticipazioni dal 20 al 24 dicembre della soap opera che va in onda alle 16.50 circa su Canale 5 e che ci accompagnerà fino alla vigilia di Natale. Che accadrà ai due protagonisti, Serkan ed Eda, in questa seconda stagione e, soprattutto, in questi cinque giorni? Saranno tanti i colpi di scena! Ci sarà un bacio tra la Yildiz e il Bolat e la Leggi su solodonna (Di sabato 18 dicembre 2021)is in the Air, ledal 20 al 24della soap opera che va in onda alle 16.50 circa su Canale 5 e che ci accompagnerà fino alla vigilia di Natale. Che accadrà ai due protagonisti,ed Eda, in questa seconda stagione e, soprattutto, in questi cinque giorni? Saranno tanti i colpi di scena! Ci sarà untra la Yildiz e il Bolat e la

Advertising

salvol : Love is in the #airbus @volotea @volotea.it @aeroportopalermo @airbus @ Aeroporto Internazionale di Palermo 'Falcon… - ultimatyong : Con love on the floor vogliono solo ammazzarci. - jaeultism : jaehyun love on the floor sksjsjsjsjjshs !?#!#-#-+#+#??#!?! - QTAHCULT : basta farmi trovare mark love on the floor in tl ve lo chiedo per favore - CrescenzoFilo : RT @fashionsoaptv: ?Love is in the air 2 chiude la settimana a oltre 1.8 milioni di telespettatori. ?? ??Hanno calcolato l'apertura di Pomeri… -