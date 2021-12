Love is in the Air, anticipazioni dal 20 al 24/12: Serkan si dichiara, Aydan si mette in mezzo (Di sabato 18 dicembre 2021) La prossima settimana il cerchio si stringerà sempre più in Love is in the Air: Aydan comincia ad indagare su L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di sabato 18 dicembre 2021) La prossima settimana il cerchio si stringerà sempre più inis in the Air:comincia ad indagare su L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

CrescenzoFilo : RT @fashionsoaptv: ?Love is in the air 2 chiude la settimana a oltre 1.8 milioni di telespettatori. ?? ??Hanno calcolato l'apertura di Pomeri… - lalitaestrellas : RT @manexvicda: ? ‘ 7 months of love. ? it's only the beginning, but it's the best love story, Ti amo e potrei mostrartelo ogni… - share_the_love_ : FINALMENTE STASERA VADO A VEDERE #SpiderManNoWayHome MI SENTO MALE NON VEDO L’ORAAA - fashionsoaptv : ?Love is in the air 2 chiude la settimana a oltre 1.8 milioni di telespettatori. ?? ??Hanno calcolato l'apertura di P… - infoitcultura : Love is in the air, anticipazioni 20 dicembre: Eda non l'ha mai dimenticato -