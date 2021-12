Lombardia | forte scossa di terremoto tra Bergamo - Milano - Lecco

Advertising

Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - MediasetTgcom24 : Terremoto, forte scossa nella Bergamasca avvertita anche a Milano #terremoto - Agenzia_Ansa : Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il terremoto ha avuto il suo epicentro nella zona a ovest… - Nadia_hopppe1 : Scossa di magnitudo 4.4 nella Bergamasca, terremoto avvertito in tutta la Lombardia - alessandro1846 : RT @AleRepossi: Avvertita anche a #Pavia e in provincia una forte scossa di #terremoto. L'#epicentro nella zona della #Bergamasca. Il #sism… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia forte

ROMA -scossa d i terremoto in, intorno alle 11.34. L'Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia riferisce che l' epicentro si trova a Bonate Sotto , in provincia di Bergamo . Secondo l'...In provincia si attende l'esito di una serie di comunicazioni, dato che la scossa sarebbe stata avvertita in modo piùnel Vimercatese. Sono però in corso una serie di accertamenti ulteriori.In provincia si attende l'esito di una serie di comunicazioni, dato che la scossa sarebbe stata avvertita in modo piu' forte nel Vimercatese. Sono pero' in corso una serie di accertamenti ulteriori.Forte scossa di terremoto in Lombardia, intorno alle 11:34. L’Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia riferisce che l’epicentro si trova a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. Le prime stime ind ...