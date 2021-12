Lockdown, il primo paese che "crolla" in Europa (e un secondo pronto a seguire): perché anche l'Italia trema (Di sabato 18 dicembre 2021) La variante Omicron del Covid sta letteralmente travolgendo l'Europa. E le conseguenze si vedono anche in Italia, con il netto aumento di contagi, ricoveri e vittime. Questo anche se Omicron nel nostro paese ancora non sembra prevalente, ma forse soltanto perché in termini di sequenziamento siamo tra i paesi che effettuano un numero inferiore di test. Il punto è che le ultime notizie che arrivano dall'Europa sono inquietanti. In primis il Regno Unito, dove si apprende che le autorità stanno elaborando un piano per un ipotetico Lockdown di due settimane dopo Natale, che includerebbe il divieto di riunioni al chiuso tranne che per motivi di lavoro e la limitazione del servizio per pub e ristoranti solo all'esterno. La fonte che riferisce la notizia è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) La variante Omicron del Covid sta letteralmente travolgendo l'. E le conseguenze si vedonoin, con il netto aumento di contagi, ricoveri e vittime. Questose Omicron nel nostroancora non sembra prevalente, ma forse soltantoin termini di sequenziamento siamo tra i paesi che effettuano un numero inferiore di test. Il punto è che le ultime notizie che arrivano dall'sono inquietanti. In primis il Regno Unito, dove si apprende che le autorità stanno elaborando un piano per un ipoteticodi due settimane dopo Natale, che includerebbe il divieto di riunioni al chiuso tranne che per motivi di lavoro e la limitazione del servizio per pub e ristoranti solo all'esterno. La fonte che riferisce la notizia è ...

