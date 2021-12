Lo ha annunciato l’ad di DAZN: cambiamenti in vista! (Di sabato 18 dicembre 2021) In un’intervista a Milano Finanza, il Chief Revenue Officer Europe di DAZN, Veronica Diquattro, ha parlato di diverse questioni spinose. Tra i temi più importanti, quello della concurrency, ovvero la doppia visione contemporanea con un abbonamento unico: “Le nostre condizioni di servizio stabiliscono chiaramente che l’abbonamento è personale e non cedibile, la concurrency consente di vedere contenuti in contemporanea su più dispositivi. Dal nostro monitoraggio abbiamo invece riscontrato che la funzionalità è sfruttata in modo scorretto da utenti che mettono in vendita una delle due utenze“ DAZN, Concurrency, diritti Proprio per questo motivo, la Diquattro ha assicurato che ci saranno delle modifiche alle modalità di condivisione degli abbonamenti: “Un cambiamento sarà possibile ma in futuro, probabilmente dalla prossima stagione. Il ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021) In un’intervista a Milano Finanza, il Chief Revenue Officer Europe di, Veronica Diquattro, ha parlato di diverse questioni spinose. Tra i temi più importanti, quello della concurrency, ovvero la doppia visione contemporanea con un abbonamento unico: “Le nostre condizioni di servizio stabiliscono chiaramente che l’abbonamento è personale e non cedibile, la concurrency consente di vedere contenuti in contemporanea su più dispositivi. Dal nostro monitoraggio abbiamo invece riscontrato che la funzionalità è sfruttata in modo scorretto da utenti che mettono in vendita una delle due utenze“, Concurrency, diritti Proprio per questo motivo, la Diquattro ha assicurato che ci saranno delle modifiche alle modalità di condivisione degli abbonamenti: “Un cambiamento sarà possibile ma in futuro, probabilmente dalla prossima stagione. Il ...

