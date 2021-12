LIVE Snowboard, PGS Cortina d’Ampezzo in DIRETTA: quattro italiani ai quarti di finale! (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:30 Grossi problemi per Sabine Schoeffmann, che per poco non è uscita dal tracciato. In semifinale ci va Nadyrshina. 19:29 Ledecka dimostra di essere su un altro LIVEllo ed elimina Tomoka Takeuchi senza patemi. 19:27 NADYA OCHNER VOLA IN SEMIFINALE E SI GIOCHERA’ IL PODIO! Finale di gara pazzesco dell’azzurra che, al traguardo, ha rifilato 13 centesimi a Daniela Ulbing! 19:26 Non c’è un attimo di tregua, nel primo quarto femminile ci sarà Nadya Ochner! 19:25 L’ultima heat viene vinta da Sangho Lee. 19:24 EN PLEIN AL MASCHILE! Qualificazione archiviata anche da Daniele Bagozza, azzurri on fire! 19:22 Anche Mirko Felicetti ai quarti! Rischia l’invasione di pista Galmarini, che alla fine viene squalificato. 19:21 Tim Mastnak conferma il feeling con questa pista e vince ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:30 Grossi problemi per Sabine Schoeffmann, che per poco non è uscita dal tracciato. In semifinale ci va Nadyrshina. 19:29 Ledecka dimostra di essere su un altrollo ed elimina Tomoka Takeuchi senza patemi. 19:27 NADYA OCHNER VOLA IN SEMIFINALE E SI GIOCHERA’ IL PODIO! Finale di gara pazzesco dell’azzurra che, al traguardo, ha rifilato 13 centesimi a Daniela Ulbing! 19:26 Non c’è un attimo di tregua, nel primo quarto femminile ci sarà Nadya Ochner! 19:25 L’ultima heat viene vinta da Sangho Lee. 19:24 EN PLEIN AL MASCHILE! Qualificazione archiviata anche da Daniele Bagozza, azzurri on fire! 19:22 Anche Mirko Felicetti ai! Rischia l’invasione di pista Galmarini, che alla fine viene squalificato. 19:21 Tim Mastnak conferma il feeling con questa pista e vince ...

