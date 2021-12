LIVE Snowboard, PGS Cortina d’Ampezzo in DIRETTA: l’Italia festeggia il terzo posto di Fischnaller, quarta Ochner! (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:27 Roland, al rientro nel massimo circuito, dimostra di essere ancora in grande forma. Su questa pista l’azzurro, negli ultimi sei anni, ha ottenuto 3 vittorie, un secondo ed un terzo posto, tanto di cappello a questo veterano di lungo corso. 20:05 Giornata positiva per l’Italia, che però avrebbe potuto raccogliere molto di più: Fischnaller, se non foste stato per un errore in semifinale, che l’ha tenuto fuori dalla finale per 2 centesimi, con molta probabilità avrebbe vinto, mentre Nadya Ochner, che si era comportata benissimo in tutta la giornata, non agguanta il terzo gradino del podio per appena un centesimo. 20:23 A sorpresa vince lo svizzero Dario Caviezel, beffato per 6 centesimi Sangho Lee. 20:01 Partita la big ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:27 Roland, al rientro nel massimo circuito, dimostra di essere ancora in grande forma. Su questa pista l’azzurro, negli ultimi sei anni, ha ottenuto 3 vittorie, un secondo ed un, tanto di cappello a questo veterano di lungo corso. 20:05 Giornata positiva per, che però avrebbe potuto raccogliere molto di più:, se non foste stato per un errore in semifinale, che l’ha tenuto fuori dalla finale per 2 centesimi, con molta probabilità avrebbe vinto, mentre Nadya Ochner, che si era comportata benissimo in tutta la giornata, non agguanta ilgradino del podio per appena un centesimo. 20:23 A sorpresa vince lo svizzero Dario Caviezel, beffato per 6 centesimi Sangho Lee. 20:01 Partita la big ...

