LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2021 in DIRETTA: l’Italia punta su Dominik Paris! Il via alle 11.45 (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.35: Sono 65 gli atleti al via: questa la lista dei partenti: 1 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon 2 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli 3 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic 4 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon 5 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer 6 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic 7 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 8 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic 9 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head 10 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 12 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica 14 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer 15 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head16 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol 17 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 18 194858 alleGRE Nils ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.35: Sono 65 gli atleti al via: questa la lista dei partenti: 1 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon 2 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli 3 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic 4 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon 5 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer 6 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic 7 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 8 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic 9 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head 10 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 12 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer13 291459 PARIS1989 ITA Nordica 14 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer 15 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head16 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol 17 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 18 194858GRE Nils ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Discesa libera #ValGardena 2021, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Discesa libera #ValdIsere 2021, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa libera femminile Val d’Isere 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #discesa #libera… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: Federico Pellegrino per svoltare. Si parte alle 9.00 - #fondo… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa libera maschile Val Gardena 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #discesa #libera… -