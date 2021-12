LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2021 in DIRETTA: il giorno della Saslong, Dominik Paris mina vagante (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PETTORALI DI PARTENZA della Discesa DI OGGI Programma, orari e tv della gara odierna – La cronaca della prima prova – La cronaca della seconda prova – La classifica della Coppa del Mondo – I precedenti di Dominik Paris sulla Saslong Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022. Sulla celebre e iconica Saslong dalle ore 11.45 andrà in scena la terza Discesa di questa ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPETTORALI DI PARTENZADI OGGI Programma, orari e tvgara odierna – La cronacaprima prova – La cronacaseconda prova – La classificaCoppa del Mondo – I precedenti disullaBuonamici di OA Sport e benvenuti allaVal, valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile-2022. Sulla celebre e iconicadalle ore 11.45 andrà in scena la terzadi questa ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: Federico Pellegrino ora serve una svolta - #fondo #Sprint #Dresda… - lillydessi : LIVE Sci alpino, Seconda Prova Val d'Isere in DIRETTA: Sofia Goggia a 0.15 da Puchner, risultati e classifica - OA… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Sci #ValGardena #Kilde domina il #SuperG, sesto un ottimo #Paris. #ValdIsere #Goggia ancora protag… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda Prova Val d'Isere in DIRETTA: alle 10.30 l'ultima rifinitura per Sofia Goggia - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2021 in DIRETTA: vince Kilde, 6° Dominik Paris -