LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia vicina alla vittoria, Johnson seconda (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa DELLA VAL GARDENA DALLE 11.45 PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa DI OGGI 11.11 La pista si è velocizzata nella parte alta. 0.17 di vantaggio per Siebenhofer al primo intermedio, ma 0.25 di ritardo al terzo. E’ da podio. 11.10 Perde un’enormità nel finale Federica Brignone ed è ottava a 1?69, alle spalle di Nadia Delago ed Elena Curtoni. Attenzione, abbiamo ancora Nicol Delago su cui contiamo molto. Ora l’austriaca Ramona Siebenhofer. 11.09 0.46 di ritardo al terzo parziale, 0.74 al terzo! Ora deve resistere! 11.09 ASSURDO! 10 centesimi di vantaggio per Brignone al primo intermedio, 0.16 di ritardo al secondo. 11.08 Kira Weidle è ultima a 4?32. Ora Federica Brignone: dovrà difendersi nei tanti tratti di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VAL GARDENA DALLE 11.45 PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI 11.11 La pista si è velocizzata nella parte alta. 0.17 di vantaggio per Siebenhofer al primo intermedio, ma 0.25 di ritardo al terzo. E’ da podio. 11.10 Perde un’enormità nel finale Federica Brignone ed è ottava a 1?69, alle spalle di Nadia Delago ed Elena Curtoni. Attenzione, abbiamo ancora Nicol Delago su cui contiamo molto. Ora l’austriaca Ramona Siebenhofer. 11.09 0.46 di ritardo al terzo parziale, 0.74 al terzo! Ora deve resistere! 11.09 ASSURDO! 10 centesimi di vantaggio per Brignone al primo intermedio, 0.16 di ritardo al secondo. 11.08 Kira Weidle è ultima a 4?32. Ora Federica Brignone: dovrà difendersi nei tanti tratti di ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Discesa libera #ValdIsere 2021, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa libera femminile Val d’Isere 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #discesa #libera… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: Federico Pellegrino per svoltare. Si parte alle 9.00 - #fondo… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa libera maschile Val Gardena 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #discesa #libera… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: pettorali di partenza. Sofia Goggia n.7: via alle 10.30 - #alpino… -