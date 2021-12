LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Shiffrin assente, Goggia pettorale n.7 (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa DELLA VAL GARDENA DALLE 11.45 PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa DI OGGI 10.10 La Oreiller Killy è una pista vecchio stampo. Sarà una Discesa completa, con diversi tratti dove conterà la scorrevolezza, ma anche curvoni tecnici dove occorrerà saper condurre gli sci. 10.08 Ricordiamo che sia l’americana Mikaela Shiffrin sia la slovacca Petra Vlhova non saranno presenti in Val d’Isere. Sofia Goggia, in queste due giornate, avrà l’occasione di salire in vetta alla classifica generale, anche in virtù dell’assenza della svizzera Lara Gut-Behrami, fermata dal Covid. 10.04 I pettorali di partenza delle italiane in gara: 3 Elena Curtoni, 6 Marta Bassino, 7 ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VAL GARDENA DALLE 11.45 PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI 10.10 La Oreiller Killy è una pista vecchio stampo. Sarà unacompleta, con diversi tratti dove conterà la scorrevolezza, ma anche curvoni tecnici dove occorrerà saper condurre gli sci. 10.08 Ricordiamo che sia l’americana Mikaelasia la slovacca Petra Vlhova non saranno presenti in Val. Sofia, in queste due giornate, avrà l’occasione di salire in vetta alla classifica generale, anche in virtù dell’assenza della svizzera Lara Gut-Behrami, fermata dal Covid. 10.04 I pettorali di partenza delle italiane in gara: 3 Elena Curtoni, 6 Marta Bassino, 7 ...

