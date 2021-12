LIVE – Rublev-Murray 6-4, 1-0 finale esibizione Abu Dhabi 2021 (Di sabato 18 dicembre 2021) Il LIVE e la diretta testuale della sfida tra Andrey Rublev e Andy Murray, valevole per la finale primo/secondo posto del Mubadala Championship 2021, evento d’esibizione presso Abu Dhabi. Vittoria di una certa rilevanza per il britannico, all’esordio: superato in due set Rafal Nadal, al rientro sul cemento dopo un lungo infortunio. Nadal dovrà dunque vedersela con Shapovalov, durante la finale terzo/quarto posto, canadese sconfitto da Andrey Rublev al penultimo atto del suddetto torneo; ultimo atto dunque tra il russo e il britannico, potenzialmente spettacolare e certamente una battaglia da non perdere. Il tennis aggressivo di Rublev contro il rigore tattico di Murray, con il contrattacco come arma ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Ile la diretta testuale della sfida tra Andreye Andy, valevole per laprimo/secondo posto del Mubadala Championship, evento d’presso Abu. Vittoria di una certa rilevanza per il britannico, all’esordio: superato in due set Rafal Nadal, al rientro sul cemento dopo un lungo infortunio. Nadal dovrà dunque vedersela con Shapovalov, durante laterzo/quarto posto, canadese sconfitto da Andreyal penultimo atto del suddetto torneo; ultimo atto dunque tra il russo e il britannico, potenzialmente spettacolare e certamente una battaglia da non perdere. Il tennis aggressivo dicontro il rigore tattico di, con il contrattacco come arma ...

