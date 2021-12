LIVE – Padova-Modena 0-1 (22-25, 18-22): Superlega 2021/2022 volley in DIRETTA (Di sabato 18 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Kioene Padova-Leo Shoes PerkinElmer Modena, sfida valevole per la tredicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. La formazione veneta proverà a mettere in difficoltà anche i Canarini di coach Andrea Giani. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 18 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 13^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Padova – ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Latestuale di Kioene-Leo Shoes PerkinElmer, sfida valevole per la tredicesima giornata di andata del campionato didimaschile. La formazione veneta proverà a mettere in difficoltà anche i Canarini di coach Andrea Giani. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 18 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 13^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA– ...

