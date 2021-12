LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Rivolta farfalla d’oro! Quadarella e 4×50 mista mista di bronzo! Quanta Italia in finale (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.14: per oggi è tutto! L’Italia sale a quota 8 medaglie ai Mondiali di Abu Dhabi. Grazie per averci seguito, una buona serata e appuntamento a domattina alle 6.30 per la quarta sessione di batterie 17.11: Tante le grandi prestazioni degli azzurri in semifinale. Prestazioni che rendono molto interessante la giornata di domani dove troveremo in finale Marco Orsi e Thomas Ceccon nei 100 misti, Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero, Silvia Di Pietro nei 50 farfalla, Costanza Cocconcelli nei 100 misti e la coppia Lorenzo Mora e Michele Lamberti nei 50 dorso 17.10: A completare il bilancio positivo di questa giornata il quinto posto di Margherita Panziera, che deve ritrovate condizione e convinzione nei 200 dorso. E’ pur sempre ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.14: per oggi è tutto! L’sale a quota 8 medaglie aidi Abu Dhabi. Grazie per averci seguito, una buona serata e appuntamento a domattina alle 6.30 per la quarta sessione di batterie 17.11: Tante le grandi prestazioni degli azzurri in semi. Prestazioni che rendono molto interessante la giornata di domani dove troveremo inMarco Orsi e Thomas Ceccon nei 100 misti, Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero, Silvia Di Pietro nei 50, Costanza Cocconcelli nei 100 misti e la coppia Lorenzo Mora e Michele Lamberti nei 50 dorso 17.10: A completare il bilancio positivo di questa giornata il quinto posto di Margherita Panziera, che deve ritrovate condizione e convinzione nei 200 dorso. E’ pur sempre ...

