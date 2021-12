LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Rivolta e Quadarella, è assalto al podio! Haughey oro nei 100 stile (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.19: E’ finalmente il momento dell’Italia. C’è il campione europeo Marco Orsi e Thomas Ceccon al via della seconda semifinale dei 100 misti. Al via Fink (Usa), Coelho Santos (Bra), Orsi (Ita), Seto (Jpn), Knox (Can), Toumarkin (Isr), Spanoudakis (Gre), Ceccon (Ita) 15.17: Il russo Kolesnikov vince con 51?33, secondo posto per il norvegese Hvas con 51?39, terzo posto per il greco Vazaios con 51?89, quarto l’austriaco Reitshammer con 52?03 15.14: Tra poco la prima semifinale dei 100 misti. Nella seconda ci sono Orsi e Ceccon. Al via Reitshammer (Aut), Gigler (Aut), Hwang (Kor), Pumputis (Bra), Hvas (Nor), Kolesnikov 8Rus), Cieslak (Pol), Vazaios (Gre) 15.11: CHE FENOMENO SIOBHAN Haughey!!! Vince anche i 100 con 50?98! Si candida come donna dei campionati, record dei campionati per battere la ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.19: E’ finalmente il momento dell’Italia. C’è il campione europeo Marco Orsi e Thomas Ceccon al via della seconda semifinale dei 100 misti. Al via Fink (Usa), Coelho Santos (Bra), Orsi (Ita), Seto (Jpn), Knox (Can), Toumarkin (Isr), Spanoudakis (Gre), Ceccon (Ita) 15.17: Il russo Kolesnikov vince con 51?33, secondo posto per il norvegese Hvas con 51?39, terzo posto per il greco Vazaios con 51?89, quarto l’austriaco Reitshammer con 52?03 15.14: Tra poco la prima semifinale dei 100 misti. Nella seconda ci sono Orsi e Ceccon. Al via Reitshammer (Aut), Gigler (Aut), Hwang (Kor), Pumputis (Bra), Hvas (Nor), Kolesnikov 8Rus), Cieslak (Pol), Vazaios (Gre) 15.11: CHE FENOMENO SIOBHAN!!! Vince anche i 100 con 50?98! Si candida come donna dei campionati, record dei campionati per battere la ...

