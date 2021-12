LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Rivolta e Quadarella, è assalto al podio! Finali dalle 15 (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43: Sono cinque i posti finale azzurri nel pomeriggio con qualche buona speranza di puntare al rimpinguare il bottino di medaglie della spedizione azzurra ad Abu Dhabi 14.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE della terza sessione di Finali nella terza giornata di gare dei Campionati del Mondo 2021 di Nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi RIEPILOGO BATTERIE DELLA MATTINA 8.48: L’appuntamento è per le 15 con la terza sessione di Finali e semiFinali e tante emozioni nella giornata numero tre di gare ad Abu Dhabi. Grazie per averci seguito e buona giornata! 8.47: Tutti in semifinale tranne una, Ilaria Cusinato in una gara non proprio sua come i 100 ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43: Sono cinque i posti finale azzurri nel pomeriggio con qualche buona speranza di puntare al rimpinguare il bottino di medaglie della spedizione azzurra ad Abu Dhabi 14.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alladella terza sessione dinella terza giornata di gare dei Campionati del Mondo 2021 diinad Abu Dhabi RIEPILOGO BATTERIE DELLA MATTINA 8.48: L’appuntamento è per le 15 con la terza sessione die semie tante emozioni nella giornata numero tre di gare ad Abu Dhabi. Grazie per averci seguito e buona giornata! 8.47: Tutti in semifinale tranne una, Ilaria Cusinato in una gara non proprio sua come i 100 ...

Advertising

SwimSwam_Italia : Mondiali Nuoto In Vasca Corta: Live Recap E Risultati Finali Day 3 - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork ! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Bundesliga #Liga #Sci… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: risultati batterie finali alle 15.00. Rivolta per l’oro - #Nuoto… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Panziera in finale nei 200 dorso. Bene Zazzeri e Orsi Lamberti avanti s… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Panziera in finale nei 200 dorso. Bene Zazzeri e Orsi, Lamberti avanti… -