LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Panziera in finale nei 200 dorso. Bene Zazzeri e Orsi, Lamberti avanti senza esaltare (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.30: A metà gara Turchia, Finlandia, Italia 8.28: La Giamaica vince la seconda batteria in 1'45?62. Ora c'è l'Italia con Lamberti, Pilato, Di Pietro e Deplano 8.25: Il Brasile si aggiudica la prima batteria in 1'41?44, davanti alla Corea del Sud in 1'41?49 8.22: Ora le cinque batterie della staffetta 4×50 mista mista. Nella terza l'Italia 8.21: Questi i finalisti dei 200 rana uomini: Kamminga, Persson, Dorinov, Licon, Koch, Pumputis, Fink, Qin 8.20: Clamorosa eliminazione del campione europeo e del campione mondiale dei 100, il bielorusso Shymanovich. Vince l'ultima batteria il russo Dorinov con 2'03?87 8.14: Lo svedese Persson domina la penultima batteria in 2'03?24, secondo posto per il bielorusso Shymanovich con 2'04?99, terzo Zhigalov in 2'05?11 8.10: L'olandese vince la ...

