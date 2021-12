LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Panziera e 4×50 mista mista in finale. Bene Zazzeri e Orsi, Lamberti avanti senza esaltare (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.48: L’appuntamento è per le 15 con la terza sessione di finali e semifinali e tante emozioni nella giornata numero tre di gare ad Abu Dhabi. Grazie per averci seguito e buona giornata! 8.47: Tutti in semifinale tranne una, Ilaria Cusinato in una gara non proprio sua come i 100 misti, gli azzurri impegnati nelle batterie. Avanzano infatti Orsi e Ceccon nei 100 misti, Di Pietro e Di Liddo nei 50 farfalla, Mora e Lamberti nei 50 dorso, Cocconcelli nei 100 misti, Zazzeri e Deplano nei 50 stile libero 8.45: Due posti in finale ad aggiungersi ai tre già acquisiti per l’Italia da questa mattinata con Margherita Panziera che ha fatto segnare il terzo tempo nei 200 dorso e la 4×50 ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.48: L’appuntamento è per le 15 con la terza sessione di finali e semifinali e tante emozioni nella giornata numero tre di gare ad Abu Dhabi. Grazie per averci seguito e buona giornata! 8.47: Tutti in semitranne una, Ilaria Cusinato in una gara non proprio sua come i 100 misti, gli azzurri impegnati nelle batterie. Avanzano infattie Ceccon nei 100 misti, Di Pietro e Di Liddo nei 50 farfalla, Mora enei 50 dorso, Cocconcelli nei 100 misti,e Deplano nei 50 stile libero 8.45: Due posti inad aggiungersi ai tre già acquisiti per l’Italia da questa mattinata con Margheritache ha fatto segnare il terzo tempo nei 200 dorso e la...

