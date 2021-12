LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Orsi, Lamberti e Zazzeri in vasca per ripetere Kazan. Batterie dalle 6.30 (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.19: A seguire i 50 farfalla donne con Silvia Di Pietro, bronzo europeo, ed Elena Di Liddo, i 50 dorso uomini con Lorenzo Mora e Michele Lamberti, due gare molto attese dalla squadra azzurra 6.16: Scattano questa mattina nuove avventure per gli azzurri del Nuoto che si concluderanno domani. A partire dai 100 misti dove Marco Orsi cercherà di onorare al meglio il suo titolo europeo. Assieme a lui in vasca Thomas Ceccon, che a Kazan fallì l’ingresso in finale per un incrocio “pericoloso” nel programma 6.13: L’Italia ha già conquistato cinque medaglie al Mondiale che è solo ad un terzo del suo cammino. Solo quattro volte nella storia gli azzurri sono riusciti a fare meglio in un Mondiale in ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.19: A seguire i 50 farfalla donne con Silvia Di Pietro, bronzo europeo, ed Elena Di Liddo, i 50 dorso uomini con Lorenzo Mora e Michele, due gare molto attese dalla squadra azzurra 6.16: Scattano questa mattina nuove avventure per gli azzurri delche si concluderanno domani. A partire dai 100 misti dove Marcocercherà di onorare al meglio il suo titolo europeo. Assieme a lui inThomas Ceccon, che afallì l’ingresso in finale per un incrocio “pericoloso” nel programma 6.13: L’Italia ha già conquistato cinque medaglie al Mondiale che è solo ad un terzo del suo cammino. Solo quattro volte nella storia gli azzurri sono riusciti a fare meglio in un Mondiale in ...

