LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Orsi e Ceccon in semifinale nei 100 misti. Lamberti avanti senza esaltare (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.39: Lo slovacco Dusa si impone nella settima batteria in 21?44 7.37: Il senegalese Niane con 22?90 vince la sesta batteria e si porta al comando della classifica provvisoria 7.35: Il rappresentante del Niger Seydou Lancina fa segnare il miglior tempo nella quinta batteria in 23?61 7.33: La quarta batteria va al nepalese Shah in 24?07 che non è il miglior tempo 7.31: Tenzin del Bhutan si aggiudica la terza batteria con 26?29 7.29: Reza del Bangladesh vince la seconda batteria in 24?28 7.27: Rodriguez Rosales di Panama vince la prima di 11 batterie dei 50 stile libero in 23?85 7.25: Al via nelle semifinali dei 100 misti: Gorbenko, Ugolkov, Steenbergen, Sanchez, Petkova, Kameneva, Gastaldello, Weitzeil, Kreundl, Andison, Cocconcelli, Fast, Margalis, Tang, Mc Sharry, Busch 7.24: Secondo posto e ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.39: Lo slovacco Dusa si impone nella settima batteria in 21?44 7.37: Il senegalese Niane con 22?90 vince la sesta batteria e si porta al comando della classifica provvisoria 7.35: Il rappresentante del Niger Seydou Lancina fa segnare il miglior tempo nella quinta batteria in 23?61 7.33: La quarta batteria va al nepalese Shah in 24?07 che non è il miglior tempo 7.31: Tenzin del Bhutan si aggiudica la terza batteria con 26?29 7.29: Reza del Bangladesh vince la seconda batteria in 24?28 7.27: Rodriguez Rosales di Panama vince la prima di 11 batterie dei 50 stile libero in 23?85 7.25: Al via nelle semifinali dei 100: Gorbenko, Ugolkov, Steenbergen, Sanchez, Petkova, Kameneva, Gastaldello, Weitzeil, Kreundl, Andison, Cocconcelli, Fast, Margalis, Tang, Mc Sharry, Busch 7.24: Secondo posto e ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Orsi Lamberti e Zazzeri in vasca per ripetere Kazan. Batterie dalle 6.3… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Simona Quadarella per la medaglia batterie per Ceccon Lamberti e Orsi -… - zazoomblog : LIVE – Nuoto Mondiali Abu Dhabi 2021 vasca corta: terza giornata in DIRETTA - #Nuoto #Mondiali #Dhabi #vasca… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Sim… - zazoomblog : LIVE – Nuoto Mondiali Abu Dhabi 2021 vasca corta: terza giornata in DIRETTA - #Nuoto #Mondiali #Dhabi #vasca #corta… -