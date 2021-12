LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Orsi e Ceccon in finale nei 100 misti! Panziera quinta nei 200 dorso (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39: Tra poco la prima semifinale dei 50 stile libero uomini con Leonardo Deplano. Questi i protagonisti: Markov (Rus), Lia (Nor), Deplano (Ita), De Boer (Ned), Liend Edwards (Can), Puts (Ned), Grousset (Fra), Sameh (Egy) 15.29: Niente da fare per il podio per Margherita Panziera che è quinta con 2’03?20. Vince la statunitense White con 2’01?58, secondo posto per la canadese Masse con 2’02?07, terza piazza per la statunitense Stadden con 2’02?20 15.28: Ai 100 Masse, White, Peng 15.26: E’ il momento di Margherita Panziera che ci prova per il podio nei 200 dorso donne. Queste le protagoniste di una finale che si preannuncia molto combattuta: Toussaint (Ned), Shkurdai (Blr), Panziera (Ita), ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.39: Tra poco la prima semidei 50 stile libero uomini con Leonardo Deplano. Questi i protagonisti: Markov (Rus), Lia (Nor), Deplano (Ita), De Boer (Ned), Liend Edwards (Can), Puts (Ned), Grousset (Fra), Sameh (Egy) 15.29: Niente da fare per il podio per Margheritache ècon 2’03?20. Vince la statunitense White con 2’01?58, secondo posto per la canadese Masse con 2’02?07, terza piazza per la statunitense Stadden con 2’02?20 15.28: Ai 100 Masse, White, Peng 15.26: E’ il momento di Margheritache ci prova per il podio nei 200donne. Queste le protagoniste di unache si preannuncia molto combattuta: Toussaint (Ned), Shkurdai (Blr),(Ita), ...

