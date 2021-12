LIVE – Fenerbahce-VakifBank | Mondiale per Club 2021 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 18 dicembre 2021) Latestuale diOpet Istanbul-Istanbul, seconda semifinale delperdifemminile. Derby turco tra le padrone di casa allenate da coach Terzic, sconfitte da Conegliano nella Pool A, e la corazzata di Giovanni Guidetti, prima nel girone B. Chi accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 13.00 italiane di sabato 18 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO CONEGLIANO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO E LA FORMULA RISULTATI E CLASSIFICHE TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI AGGIORNA LA ...