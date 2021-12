LIVE Conegliano-Minas Tenis Clube, Mondiale per club volley in DIRETTA: iniziata la semifinale! (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Ancora Cuttino, stavolta con un muro su Courtney 0-1 Cuttino con un ottimo attacco per il primo punto del match SI COMINCIA! 12.59 Formazione tipo per l’Imoco, mentre il Minas dovrà fare a meno della centrale Thaisa, che non si è neanche riscaldata, vittima probabilmente di un problema fisico. Partirà al suo posto Julia Kuidess. 12.58 Ecco le formazioni titolari: Conegliano: Egonu, Wolosz, Plummer, Courtney, De Kruijf, Folie, De Gennaro (L). Minas: Carol Gattaz, Macris, Pri Daroit, Julia Kudiess, Neri, Cuttino, Leia Nicolosi (L) 12.56 Terminato il riscaldamento per le due squadre, piccolo show musicale pre-gara e poi sarà il momento del primo servizio! 12.54 Per Conegliano invece finora ha funzionato tutto, a partire dall’opposta Paola ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-2 Ancora Cuttino, stavolta con un muro su Courtney 0-1 Cuttino con un ottimo attacco per il primo punto del match SI COMINCIA! 12.59 Formazione tipo per l’Imoco, mentre ildovrà fare a meno della centrale Thaisa, che non si è neanche riscaldata, vittima probabilmente di un problema fisico. Partirà al suo posto Julia Kuidess. 12.58 Ecco le formazioni titolari:: Egonu, Wolosz, Plummer, Courtney, De Kruijf, Folie, De Gennaro (L).: Carol Gattaz, Macris, Pri Daroit, Julia Kudiess, Neri, Cuttino, Leia Nicolosi (L) 12.56 Terminato il riscaldamento per le due squadre, piccolo show musicale pre-gara e poi sarà il momento del primo servizio! 12.54 Perinvece finora ha funzionato tutto, a partire dall’opposta Paola ...

Advertising

infoitsport : LIVE Conegliano-Minas Tenis Clube, Mondiale per club volley in DIRETTA: semifinale dalle 13.00 - infoitsport : LIVE – Conegliano-Minas: Mondiale per Club 2021 volley in DIRETTA - infoitsport : LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 3-0, Mondiale per club volley in DIRETTA: Pantere in semifinale, prestazione str… - OstFF : RT @comunevenezia: #Cultura #Teatro In onore dell’anniversario di #Venezia1600 domenica 19 Dicembre, alle 16.30, al Teatro Momo di Mestre… - infoitsport : LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 3-0, Mondiale per club volley in DIRETTA: seconda vittoria per l'Imoco che vince… -