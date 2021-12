LIVE Conegliano-Minas Tenis Clube 1-1, Mondiale per club volley in DIRETTA: 16-9, finalmente si vedono le vere Pantere. Egonu è inarrestabile (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-15 Folie a segno ed è set point Conegliano! 23-15 Ace di Pri Daroit su una sbagliata lettura di Sylla 23-14 Pipe di Ozsoy a segno 23-13 Alzata spettacolare di Wolosz per il primo tempo di Folie 22-13 Ancora un pallonetto con la mano sinistra, stavolta di Courtney 21-13 Primo punto per Kisy, diagonale mancina da posto 2 Caravello entra al servizio su De Kruijf 21-12 Errore in battuta per Gattaz 20-12 Splendido attacco di Pri Daroit in parallela 20-11 Errore in attacco per Kisy, entrata per dare fiato a Cuttino 19-11 De Kruijf torna ad attaccare e a marcare punti 18-11 Carol Gattaz a segno sull’alzata ad una mano di Macris 18-10 Ancora Sylla! Ancora mani e fuori! 17-10 Sylla lavora perfettamente sulle mani del muro e va a segno 16-10 Ozsoy a segno da posto 4 Negro costretto a chiamare timeout, ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-15 Folie a segno ed è set point! 23-15 Ace di Pri Daroit su una sbagliata lettura di Sylla 23-14 Pipe di Ozsoy a segno 23-13 Alzata spettacolare di Wolosz per il primo tempo di Folie 22-13 Ancora un pallonetto con la mano sinistra, stavolta di Courtney 21-13 Primo punto per Kisy, diagonale mancina da posto 2 Caravello entra al servizio su De Kruijf 21-12 Errore in battuta per Gattaz 20-12 Splendido attacco di Pri Daroit in parallela 20-11 Errore in attacco per Kisy, entrata per dare fiato a Cuttino 19-11 De Kruijf torna ad attaccare e a marcare punti 18-11 Carol Gattaz a segno sull’alzata ad una mano di Macris 18-10 Ancora Sylla! Ancora mani e fuori! 17-10 Sylla lavora perfettamente sulle mani del muro e va a segno 16-10 Ozsoy a segno da posto 4 Negro costretto a chiamare timeout, ...

