Live Bologna-Juventus 0-2 | raddoppia Cuadrado

Advertising

juventusfc : Comincia la conferenza stampa di presentazione di #BolognaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ?? - Zhaoninhoo : Bologna vs Juventus Live Streaming : - Jaemploy : Bologna vs Juventus Live Streaming : - matchcorner : ?? Live: Bologna 0-2 Juventus ?? Goal: Cuadrado (69’) - Zhaoninhoo : Bologna vs Juventus Live Streaming : -

Ultime Notizie dalla rete : Live Bologna

Allo stadio Dall'Ara, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall'Ara,e Juventus si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiJuventus 0 - 1 MOVIOLA 6 ...DIRETTAJUVENTUS (RISULTATO0 - 1): SVANBERG PERICOLOSOtroppo fumoso in avanti fino ad ora. Dominguez tira e trova la deviazione di Bonucci, arriva Svanberg che in rovesciata sfiora il ...22' GOOOOOOOOOOL DI CUADRADO - Quarto gol in campionato per il colombiano, che con una sassata fulmina Skorupski e realizza il raddoppio per i bianconeri. E' 2-0 per la Juve. 20' ...14' BONUCCI! - Decisivo il difensore bianconero che approfitta dello stop sbagliato da Barrow che era a pochi metri dalla porta difesa da Szczesny. Fuori intanto Pellegrini, a terra dolorante, ...