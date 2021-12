LIVE Biathlon, Inseguimento uomini Le Grand-Bornand in DIRETTA: tutti a caccia di Johannes Boe. Hofer e Bormolini per la rimonta (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La classifica di Coppa del Mondo maschile – La cronaca della sprint Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento maschile 12,5 km di Le Grand-Bornard (Francia), quarta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2021-2022. tutti andranno a caccia di Johannes Boe: il norvegese, dopo un inizio di stagione in sordina, ha alzato la voce vincendo la sprint con una prestazione solida sia al tiro che sugli sci. Il più piccolo dei fratelli Boe ad Annecy vanta sette vittorie in nove gare disputate in questa località, dimostrando una Grande affinità con questo contesto di gara. Partiranno dietro al fuoriclasse scandinavo Eduard Latypov e il ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa classifica di Coppa del Mondo maschile – La cronaca della sprint Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’maschile 12,5 km di Le-Bornard (Francia), quarta tappa della Coppa del Mondo di2021-2022.andranno adiBoe: il norvegese, dopo un inizio di stagione in sordina, ha alzato la voce vincendo la sprint con una prestazione solida sia al tiro che sugli sci. Il più piccolo dei fratelli Boe ad Annecy vanta sette vittorie in nove gare disputate in questa località, dimostrando unae affinità con questo contesto di gara. Partiranno dietro al fuoriclasse scandinavo Eduard Latypov e il ...

