LIVE Biathlon | Inseguimento uomini Le Grand-Bornand in DIRETTA | Fillon Maillet vola verso il successo | Bormolini in corsa per la top-20!

(Di sabato 18 dicembre 2021) 15.30 Latypov mantiene una decina di metri su Christiansen per la seconda posizione. 15.29 Hofer invece da dietro è riuscito a risalire fino alla 32° piazza. 15.28 Due errori perche esce dal poligono in 18a posizione. 15.27 Tre errori per uno Jacquelin disastroso: non è la prima volta che questo ragazzo gestisce la gara in maniera scriteriata. 15.26 Zero per Christiansen e Latypov che si giocano la seconda e terza posizione! Quarto un super Smolski. 15.25LE ROI!!!!!! POLIGONO MOSTRUOSO!!!! STRAVINCE L'DI LECON IL BOATO DEL PUBBLICO! 15.24 Sprintauna delle sessioni di tiro più importanti della carriera...