LIVE Biathlon | Inseguimento donne Le Grand-Bornand in DIRETTA | si comincia

(Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASCRITTA 12.40 Buongiorno e benvenuti alladell’femminile di Le, gara valevole per la Coppa del Mondo 2021-2022 di. LADELL’MASCHILE DIALLE 15.00 Buongiorno e benvenuti alladell’femminile di Le(Francia), prova valida per la Coppa del Mondo di2021-2022. In casa Italia fari puntati sulle due stelle Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Le due azzurre hanno chiuso rispettivamente in 19ma e 20ma posizione la sprint di giovedì e oggi ...

Buongiorno e benvenuti alla direttatestuale degli sport invernali di oggi, sabato 18 dicembre 2021 . Saranno di scena le gare di ... freestyle, snowboard, slittino, bob e. Ci saranno ...LA DIRETTADELL'INSEGUIMENTO MASCHILE DIALLE 15.00 Si darà il via alle danze alle ore 13.00 con la pursuit femminile . Colei in possesso del pettorale giallo, ovvero Marte Olsbu Roeiseland , va a ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SCRITTA LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON ALLE 15.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile di Le Grand-Bornand ...Alle 13:00 il via, con Marte Roeiseland davanti a tutte. Wierer e Vittozzi partono in 19a e 20a piazza e proveranno a rimontare per le posizioni di vertice. Non ci sarà ...