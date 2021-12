L’Italia verso il nuovo Concetto strategico Nato I tre punti caldi

Leggi su formiche

(Di sabato 18 dicembre 2021) Il testo è un estratto del documento “undella. Prospettive e interessi del” del Centro Studi Geopolitica.info Tradizionalmente, l’immagine dei “tre cerchi” della politica estera italiana (atlantismo, europeismo e Mediterraneo) ha ben illustrato il quadro nel quale per decenni l’azione internazionale delsi è sviluppata, nel complesso gioco a due livelli derivante dalla dinamica interazione tra fattori globali e interni, fra vincoli e opportunità. L’instabilità internazionale, tra nuove minacce ed il ritorno ad una competizione strategica in un ambiente non più unipolare, richiede quindi di avviare – parallelamente ad alleati e a framework multilaterali – sia una riflessione dettagliata rispetto alle future scelte ...