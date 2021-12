L'Italia Emergenti travolge con sette mete la Romania A: è Gesi show (Di sabato 18 dicembre 2021) Anche nella nebbia di Parma brilla la Nazionale Emergenti di Alessandro Troncon, che stende la Romania con un largo 50 - 26 (7 mete a 4, tripletta di Simone Gesi) e chiude l'anno solare con tre ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 dicembre 2021) Anche nella nebbia di Parma brilla la Nazionaledi Alessandro Troncon, che stende lacon un largo 50 - 26 (7a 4, tripletta di Simone) e chiude l'anno solare con tre ...

