Lione, Paquetà nel mirino del Newcastle: l’ex Milan rifiuta 10 milioni a stagione (Di sabato 18 dicembre 2021) Lucas Paquetà non ha alcuna intenzione di lasciare il Lione e la Ligue 1, almeno stando a quanto riportato da Footmercato. Il brasiliano ex Milan, diventato ormai anche un punto fisso della propria nazionale, avrebbe infatti rifiutato un’offerta monstre da parte del Newcastle. I Magpies sarebbero infatti pronti a follie per portare Paquetà in Premier League, con un’offerta da 850mila sterline al mese che però sarebbe stata rifiutata dal giocatore. Un ingaggio da dieci milioni annui che però non sembra essere la priorità di Paquetà, che dimostra però di iniziare ad attirare l’interesse dei maggiori club europei. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Lucasnon ha alcuna intenzione di lasciare ile la Ligue 1, almeno stando a quanto riportato da Footmercato. Il brasiliano ex, diventato ormai anche un punto fisso della propria nazionale, avrebbe infattito un’offerta monstre da parte del. I Magpies sarebbero infatti pronti a follie per portarein Premier League, con un’offerta da 850mila sterline al mese che però sarebbe statata dal giocatore. Un ingaggio da dieciannui che però non sembra essere la priorità di, che dimostra però di iniziare ad attirare l’interesse dei maggiori club europei. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Calciomercato #Paquetà nel mirino del #Newcastle, ma l'ex Milan è pronto a rifiutare un'offerta monstre degli ingl… - tripalosky99 : Cazzata È pieno così di esempi di calciatori, che in un determinato contesto hanno fatto cagare e in altri sono esp… - mikelelomb : @sasosbirvale Tra gli italiani Frattesi credo sia molto bravo. Un regista che reputo bravissimo e' Bruno Guimaraes… - _RP10_ : @FabioTripodi78 @ceciliagranati @Simone33889475 @MarcelloChirico @juventusfc @OfficialSSLazio Arthur giocava titola… - sportli26181512 : Il #Lilla ferma il #Lione di Emerson Palmieri e Paquetá: è 0-0: Il brasiliano out dalla sfida per squalifica, l'ex… -

Ultime Notizie dalla rete : Lione Paquetà Coppa di Francia, disordini sugli spalti: sospesa Paris Fc - Lione Questo, però, si è dovuto arrendere alla pressione del Lione al 44' quando Dembele , dopo aver controllato bene palla al limite dell'area, ha calciato potente e preciso sotto l'incrocio. L'annuncio ...

La malinconica crisi del Lione Nel frattempo, il Lione non ha potenziato la rosa in maniera significativa " considerando gli ultimi due anni, l'unico arrivo che si è davvero imposto è stato Lucas Paquetá, mentre i vari Thiago ...

Coppa di Francia, disordini sugli spalti: sospesa Paris Fc-Lione Tuttosport Questo, però, si è dovuto arrendere alla pressione delal 44' quando Dembele , dopo aver controllato bene palla al limite dell'area, ha calciato potente e preciso sotto l'incrocio. L'annuncio ...Nel frattempo, ilnon ha potenziato la rosa in maniera significativa " considerando gli ultimi due anni, l'unico arrivo che si è davvero imposto è stato Lucas Paquetá, mentre i vari Thiago ...