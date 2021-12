L’incredibile ripresa di una lite tra cani: uno dei due è un robot (Di sabato 18 dicembre 2021) Uno è un bassotto, facente parte della razza di canidi, caratterizzata dall’altezza ridotto, proporzionalmente inferiore alla lunghezza; un cane da caccia. L’altro è un cane non di nome, ma di fatto. Il robodog di Boston Dynamics litiga con un bassotto – Adobe StockE’ figlio di Boston Dynamics, una società di ingegneria e robotica meglio conosciuta per lo sviluppo di cani robot, quadrupedi progettati per l’esercito statunitense, con il finanziamento del DARPA, e per il DI-Guy, un software molto realistico per la simulazione umana. Passato, presente e futuro s’intrecciano e s’intersecano in un video virale di qualche mese fa a San Pietroburgo, diffuso da Reuters e ripreso da molti quotidiani nazionali, vedi La Repubblica, leggasi La Stampa. Passato, presente e futuro: la convivenza che ci ... Leggi su computermagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) Uno è un bassotto, facente parte della razza didi, caratterizzata dall’altezza ridotto, proporzionalmente inferiore alla lunghezza; un cane da caccia. L’altro è un cane non di nome, ma di fatto. Il robodog di Boston Dynamics litiga con un bassotto – Adobe StockE’ figlio di Boston Dynamics, una società di ingegneria eica meglio conosciuta per lo sviluppo di, quadrupedi progettati per l’esercito statunitense, con il finanziamento del DARPA, e per il DI-Guy, un software molto realistico per la simulazione umana. Passato, presente e futuro s’intrecciano e s’intersecano in un video virale di qualche mese fa a San Pietroburgo, diffuso da Reuters e ripreso da molti quotidiani nazionali, vedi La Repubblica, leggasi La Stampa. Passato, presente e futuro: la convivenza che ci ...

