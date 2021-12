Libri | “Nazionali senza filtro” Intervista all’autore Pierluigi Larotonda

(Di sabato 18 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Massimo Prati) – Per la rubrica “” abbiamo raggiunto eto, autore del libro “”, illustrazioni di Luca Lucherini e edito da Freccia d’Oro.è nato a Formia in provincia di Latina il 27 aprile 1973. Vive a Prato. Ha pubblicato alcuni articoli culturali sul quotidiano online Affari Italiani nel 2009 (I draghi di Borges, da Moby Dick a Capossela, il Conte Ugolino nell’inferno dantesco, la poesia di Saba). Un racconto sulla rivista letteraria IF – Insolito e Fantastico, diretta da Carlo Bordoni (N.6 del 2011). Con la casa editrice ZONA la raccolta di racconti ELISIR DI LUNGA VITA ed il romanzo sul tema dell’usura IL VENDITORE DI GIOCATTOLI ...

Advertising

DeptManagement : Si conclude il convegno di #CROSSMOBY, il progetto che ha unito @CaFoscari, la @regioneFVGit e numerosi partner naz… - iamjohnlan : @john__pemberton @solodallamente @laremains Soldi = possibilità di diffondere le proprie idee attraverso articoli s… - geometrablog : RT @LavoriPubblici: Nello Speciale Testo Unico Edilizia: - Norme nazionali - Norme regionali - Giurisprudenza (TAR, CdS, Cassazione, Corte… - LavoriPubblici : Nello Speciale Testo Unico Edilizia: - Norme nazionali - Norme regionali - Giurisprudenza (TAR, CdS, Cassazione, Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Libri Nazionali

RavennaToday

...stati realizzati anche due incontri formativi rivolti ai genitori a cura di formatoridel ...in corso una mostra itinerante in tutte le biblioteche dell'Unione per presentare i 108 'in ...... stabilito dalla legge, di depositare presso particolari organismi ie, in generale, le opere diffuse a mezzo stampa e distribuite sia alle librerieche a quelle del bacino d'utenza ...L’editrice Elisabetta Sgarbi, la scrittrice messinese Nadia Terranova, la poetessa Luigia Sorrentino, la giornalista Tiziana Ferrario, la scrittrice e conduttrice radiofonica Loredana Lipperini e la e ...di Chiara Zennaro Un gioco dell’oca con indovinelli matematici, un "neurone" realizzato artigianalmente e la "Monna lisa della Scuola Sicomoro": sono alcuni dei lavori realizzati dai ragazzi che parte ...