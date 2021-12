“L’ho visto cambiato”, Alex dopo il confronto al GF Vip: parla Soleil e svela le sue sensazioni (Di sabato 18 dicembre 2021) Il ritorno di Alex Belli nella Casa del GF Vip ha provocato delle sensazioni contrastanti tra i Vipponi. Se infatti Katia Ricciarelli lo ha trovato cambiato in positivo, con occhi diversi, differente è stato il parere di Soleil Sorge e Biagio D’Anelli, che anche loro hanno avuto la possibilità di confrontarsi con l’attore. Soleil e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 18 dicembre 2021) Il ritorno diBelli nella Casa del GF Vip ha provocato dellecontrastanti tra i Vipponi. Se infatti Katia Ricciarelli lo ha trovatoin positivo, con occhi diversi, differente è stato il parere diSorge e Biagio D’Anelli, che anche loro hanno avuto la possibilità di confrontarsi con l’attore.e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

