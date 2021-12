L’Europa travolta da Omicron. Picco di contagi pure in Italia Terapie intensive a un passo dalla soglia critica del 10%. Da lunedì salgono a sei le regioni in zona gialla (Di sabato 18 dicembre 2021) Per Natale c’è poco da star sereni. Perché la quarta ondata della pandemia non vuol saperne di rallentare. Sebbene l’Italia non sia uno dei Paesi europei messi peggio anche qui la nuova impennata del Covid sta accelerando con ritmi sempre più serrati. I numeri parlano chiaro: dal 10 al 16 dicembre – secondo quanto riportato nell’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) siamo passati da 176 casi (registrati dal report precedente) a 241 ogni 100mila di oggi. Un balzo netto che offre le fotografia di un Paese dove la pandemia, seppur con numeri ancora inferiori a quelli di altri Stati Ue, sta guadagnando terreno senza sosta. I NUMERI È leggermente in calo, invece, l’indice di contagio Rt medio sui casi sintomatici che – pur mantenendosi sopra 1, quindi oltre il valore di espansione dell’epidemia – passa da 1,18 a 1,13. Le prime e più lampanti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 18 dicembre 2021) Per Natale c’è poco da star sereni. Perché la quarta ondata della pandemia non vuol saperne di rallentare. Sebbene l’non sia uno dei Paesi europei messi peggio anche qui la nuova impennata del Covid sta accelerando con ritmi sempre più serrati. I numeri parlano chiaro: dal 10 al 16 dicembre – secondo quanto riportato nell’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) siamo passati da 176 casi (registrati dal report precedente) a 241 ogni 100mila di oggi. Un balzo netto che offre le fotografia di un Paese dove la pandemia, seppur con numeri ancora inferiori a quelli di altri Stati Ue, sta guadagnando terreno senza sosta. I NUMERI È leggermente in calo, invece, l’indice dio Rt medio sui casi sintomatici che – pur mantenendosi sopra 1, quindi oltre il valore di espansione dell’epidemia – passa da 1,18 a 1,13. Le prime e più lampanti ...

